La sua esperienza alla Juve è ormai ai titoli di coda, ma Paulo Dybala continua a confermarsi uno dei leader tecnici della rosa bianconera. A parlare, del resto, sono i numeri. L'argentino, infatti, risulta ancora il migliore della formazione in due particolari classifiche, quella dei tiri effettuati (87 in totale in stagione) e nello specchio (33). In sostanza, la Joya sembra rappresentare il fulcro del gioco della squadra, che senza di lui sarà indubbiamente chiamata anche a cambiare il proprio atteggiamento generale in partita.