Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala è una questione che sta molto a cuore al pubblico juventino. Quell'accordo fino al 2022 che Fabio Paratici e l'entourage della Joya discuteranno per ritoccare lo stipendio. Sì, ma quando? Gli ultimi aggiornamenti arrivano oggi dal Corriere dello Sport: "Dybala ha sempre manifestato la volontà di resta alla Juve, dimostrandolo in maniera inequivocabile soprattutto nell'estate del 2019 quando di fatto sarebbe stato venduto dal club bianconero. Però l'accordo per il rinnovo non arriva, anzi la fumata bianca si allontana sempre più. È rimasto un mese e mezzo in Italia, e a Torino in particolar modo, il rappresentante del giocatore Jorge Antun, però anche a causa delle restrizioni per il Covid la trattativa non ha avuto le accelerate sperate. Ora l'agente di Dybala è tornato in Argeninta e quindi bisognerà nuovamente aspettare per far entrare i dialoghi nel vivo, rimandandolo forse di altri mesi".