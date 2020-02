Obiettivo rinnovo per Paulo Dybala: come confermato ieri da Paratici, la Juve è al lavoro per prolungare l'accordo con l'argentino fino al 2025 (attualmente in scadenza nel 2022). La base di partenza? 10 milioni di euro. Netti e schietti. Non sarà una trattativa che si concluderà in poco tempo, ma la buona riuscita sembra decisamente probabile.