La Juventus incontrerà Jorge Antun, l’agente di Paulo Dybala, come ha anticipato prima di Natale Fabio Paratici. Lo incontrerà, ma non gli comunicherà nulla di nuovo, perché la situazione è già stata spiegata chiaramente da Andrea Agnelli a inizio dicembre. La posizione della Juve è chiara, scrive Tuttosport: "La proposta era stata di 10 milioni a stagione più 2 di bonus: tra i 2,5 e i 4,5 in più degli attuali 7,5. A febbraio (a gennaio ci sono troppe partite) la Juventus la rinnoverà a Dybala: senza un sì, l’addio in estate sarebbe probabile".