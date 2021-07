Come vi abbiamo anche anticipato stamattina, la trattativa per il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala riprenderà la prossima settimana quando il procuratore dell'argentino Jorge Antun sarà in Italia per riallacciare i dialoghi col club bianconero, dopo il raffreddamento della situazione durante l'ultima difficile stagione.

Dove eravamo rimasti con domanda e offerta? Il tandem Dybala-Antun chiede un aumento di stipendio dagli attuali 7,3 milioni di euro a stagione fino a 12, così da rendere la Joya il secondo giocatore più pagato della rosa juventina dopo Cristiano Ronaldo. Invece la Juve è disposta ad arrivare a un massimo di 10 milioni.