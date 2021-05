Il braccio di ferro tra la Juventus e Paulo Dybala continua e il rinnovo non arriva. Come scrive il Corriere di Torino, la Joya resta sul mercato e rappresenta il pezzo pregiato da vendere, anche perché la Juve dovrà registrare 100 milioni di plusvalenze. Lui vuole restare e potrebbe rafforzare le proprie condizioni, ma il rinnovo non arriva e Dybala può essere il sacrificato per salvare il bilancio.