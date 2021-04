Paulo Dybala è sulla bocca di tutti. Sia per il gol segnato contro il Napoli, sia per il futuro che tiene banco quando viene nominato il suo nome. Il rinnovo non arriva, la scadenza del suo contratto è fissata per il 2022 e il club valuta la sua possibile cessione, cash o tramite scambi. In quest’ottica, si sono prospettati diversi scenari tra sogni e realtà: Icardi, Demebélé, Griezmann e Pogba, tutti profili proiettati in possibili trattative in cui verrebbe inserita la Joya. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, Dybala non è convinto di queste ipotesi: non vorrebbe trasferirsi in un club dove non avrebbe un ruolo da protagonista.