Paulo Dybala deve finire la stagione con la Juventus prima di trasferirsi in un nuovo club a zero. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'obiettivo della Joya sarebbe quello di giocare al meglio queste ultime partite in modo da fare ulteriormente breccia nel cuore dei tifosi, cercando di far rimpiangere alla dirigenza la decisione. Un modo anche per poter conquistare in maniera concreta qualche altro club che possa offrirgli un ingaggio elevato.