La qualità è un lusso? La domanda se la pone il Corriere dello Sport in edicola. Che sottolinea come il giocatore migliore della scorsa stagione - premiato dalla Serie A come MVP dell'intero campionato - sia stato "spezzato e interrotto". Poi ripreso e rimesso in piedi, sì. Ma concluso. E' successo di tutto, a Dybala. Che prova a venirne fuori, martoriato da una condizione che solo ora gli inizia a sorridere, poi da una concorrenza parecchio dura. Perché questo Morata non è facile da schiodare dall'undici titolare. Anzi.



RIALZATI - Il gol sbagliato a Benevento è l'immagine di un inizio non da Dybala. Ed è forse questa, ben prima dei risultati, la grana da risolvere immediatamente per Andrea Pirlo. Il dieci è un asset fondamentale, un giocatore in grado di cambiare da solo la partita. Il talento più puro tra quelli a disposizione. Un modo per farlo coesistere con questa formazione ci dovrà pur essere. Per questo ragazzo arrivato a Torino con il peso di dover sostituire Tevez, portando con sé un tocco alla Sivori, il dribbling secco alla Baggio. Che ha preso la 10 in onore di Del Piero, altro idolo della sua infanzia. Ha 26 anni e una super carriera alle spalle: il prossimo passo sarà concretizzare tutto questo sacrificio, tutta questa sofferenza. "Un campione da quasi 100 gol non è un problema", non può esserlo. Con il Genoa, nuova occasione per dimostrarlo.