Come racconta Gazzetta, l'azione del primo gol della Juventus, firmato Dybala, può essere una traccia di futuro per la. E in particolare per: "Un gradino più in alto, considerando anche che era al debutto. Si è mosso tantissimo, in orizzontale e in verticale, aiutando la squadra che faticava a salire. Un gradino più in basso CR7, sostituito già al 18’ della ripresa, forse il messaggio di Max che non concepisce più intoccabili. Difesa così e così".