"A differenza di quello che si dice io, la mia famiglia e il mio fidanzato non siamo in isolamento. Per fortuna stiamo bene e senza Covid. State attenti”. Lo ha scritto, fidanzata di, in una Instagram story.- La telenovela riguardo il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus, slittato per l'ennesima volta, continua a tenere i riflettori puntati sulla Joya. Nei giorni scorsi la Gazzetta dello Sport si era anche chiesta se i tanti infortuni rimediati in questa stagione fossero dovuti a una maggior fragilità verificatasi dopo aver contratto il Covid.​Paulo Dybala era risultato positivo al Covid il 21 marzo 2020. Il 6 maggio, ben 46 giorni dopo, ha comunicato la definitiva guarigione dell'attaccante argentino. Anche la fidanzata Oriana Sabatini, con cui aveva trascorso l'isolamento, era risultata positiva.- A distanza di quasi un anno è possibile che chi è già risultato positivo possa contagiarsi di nuovo, almeno dal punto di vista scientifico, ma Oriana Sabatini ha comunque smentito che lei, Dybala e in generale tutta la famiglia, siano nuovamente affetti da Covid.