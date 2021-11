Come una classe di Filosofia, che si divide tra le teorie di Hegel e quelle di Kant. Ecco, magari non proprio così, ma idove, ovviamente, per filosofia si intende quella di gioco. Uno degli obiettivi di Massimiliano, negli ultimi mesi, è stato quello di riportare compattezza al reparto difensivo, non prendere gol è stato il mantra: “Riacquisita la solidità, un passetto alla volta, miglioreremo alzando il baricentro”. Una scelta che, per alcune partite, è sembrata pagare, ma che. Non sono più i tempi della BBC; oggi, se la Juve si chiude, è fragile come una lastra di vetro, e prende puntualmente gol.– Daa, soprattutto, nelle voci post Zenit i calciatori hanno lasciato intendere la propria soddisfazione, per un gioco più offensivo: “Se rischi un po' puoi subire gol, - ha detto il numero 10 della Juventus - ma hai più gente in area e puoi concludere con successo l'azione con più facilità. Oggi siamo stati bravi e potevamo segnare ancora di più”.– Niente di grave, si intenda. Niente di strano all’interno di un collettivo che cerca la chiave per ritrovarsi e collezionare vittorie e prestazioni convincenti.i. Non ci sono più squadre che hanno paura di affrontare la Juventus, che rinunciano a giocare e si piazzano dietro la linea della palla. I bianconeri non possono attaccare per 90 minuti, vanno gestite le diverse situazioni di gara, ma non possono nemmeno più permettersi di arroccarsi nella propria area e difendere il risultato: