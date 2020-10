Un fine settimana di ritorni, e di sospiri di sollievo per Andrea Pirlo. La Juve, lentamente, ritrova i suoi giocatori: sono tredici, quelli in giro per l'Europa e per il mondo intero. Gli ultimi a rientrare, come sempre, sono i giocatori sudamericani: da Cuadrado a Danilo, fino ad arrivare a Paulo Dybala, che mercoledì sarà in campo in Argentina-Bolivia e che subito dopo dovrà affrontare un viaggio intercontinentale per raggiungere Torino. Appena un paio di sedute, quindi la gara contro il Crotone. Probabile che non riesca per questo motivo a giocare sin dal primo minuto in terra calabrese. Staremo a vedere quali saranno le decisioni di Andrea Pirlo.