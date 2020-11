Minuto 56’ di Spezia-Juventus, Paulo Dybala lascia in campo sull’1-1 per il glorioso ritorno di Cristiano Ronaldo, a segno dopo soli 5’ minuti di gioco. Il re torna e porta in vantaggio la sua squadra, la Joya si siede in panchina scuro in volto. Il dieci argentino esce dall’altro lato del campo, non esattamente felice, sicuramente per la prestazione sottotono. Infatti non ha mostrato nessun gesto di protesta, non si è lamentato accettando la sostituzione e si è seduto senza parlare.