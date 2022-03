Dopo la boccata di ossigeno arrivata con la vittoria sulla Salernitana, in casa Juve si è abbattuto l'ennesimo tornado nella mattinata di oggi. E' infatti terminato da poco l'incontro in sede tra l'entourage di Paulo Dybala e la Juventus che, ha portato ad una fumata nera.



LA SITUAZIONE - Non ci sarà infatti nessun rinnovo. Il rapporto tra Paulo Dybala e la Vecchia Signora non proseguirà a partire dalla prossima stagione. La motivazione è l'offerta al ribasso della società della Continassa, la quale aveva effettuato anche un taglio drastico sulle commissioni, non gradita da Jorge Antun che ha ripiegato e rispedito al mittente.