Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo si sono presi ancora una volta la copertina nella vittoria della Juventus. Con i tre punti conquistati ai danni della Lazio adesso bastano una vittoria ed un pari per conquistare e la Juve batte l'Udinese (o pareggia e l'Inter perde). Intanto l'argentino festeggia con CR7 in campo e sui social dove arriva anche il commento di un ex Juve, Emre Can: "Qualità, fratello", ha scritto in inglese il centrocampista passato al Borussia Dortmund a gennaio.