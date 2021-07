"Buon anniversario amore mio, grazie per questi bellissimi tre anni insieme... ti amo sempre di più!"Questo è il messaggio di Paulo Dybala pubblicato su Instagram oggi per celebrare il terzo anniversario con la sua fidanzata Oriana Sabatini. Dopo aver celebrato con questi bellissimi scatti la romantica ricorrenza, Dybala è accorso a bordocampo alla Continassa per assistere all'amichevole vinta 3-1 dalla Juventus sul Cesena.