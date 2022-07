Il suo nuovo inizio alla, l'ipotesi di indossare la maglia numero 10 di Francesco Totti, ma anche i suoi contatti con l'e soprattutto il modo in cui si è conclusa la sua storia settennale con la. Sono stati tanti i temi toccati da Paulonella sua prima conferenza stampa da giocatore giallorosso, conferenza seguita (e commentata) con attenzione anche dai tifosi della Vecchia Signora, quelli che fino a pochi mesi fa esultavano per i suoi gol e sgranavano gli occhi di fronte al suo talento.Ed è proprio il racconto relativo al suo addio alla squadra bianconera che ha fatto più discutere sui social, dove in tanti hanno voluto dire la propria sulla questione attribuendo la responsabilità del mancato rinnovo alla dirigenza ma anche all'agente Jorge, "colpevole" a detta di molti di tirato troppo la corda. A dividere è però anche l'affermazione della Joya secondo cui non esulterebbe dopo un eventualealla Juve, con una "frangia" di popolo bianconero sollevata nel percepire nell'argentino la giusta gratitudine nei confronti della Vecchia Signora, ma anche un'altra parte di tifosi più scettica, ricordando come, fino a poche settimane fa, l'attaccante sembrasse ormai prossimo a unirsi all'Inter. Insomma, anche nella capitale, Dybala continua a essere un oggetto di discussione tra i sostenitori della Juve, molti dei quali si dicono comunque curiosi di vedere il giocatore in campo con la nuova maglia e gli augurano il meglio per la nuova avventura.