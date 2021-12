La foto di un'esultanza divenuta ormai iconica. Sui social, Paulo Dybala ha festeggiato la vittoria di ieri sera contro il Genoa con la Dybalamask. Il numero 10 ha coronoato una buona prestazione con il gol che ha chiuso ogni discorso e impedito al Genoa di riaprire la partita, magari sfruttando un episodio. Tra i tanti commenti, anche quello di un ex compagno in bianconero, Joao Cancelo che, in portoghese, ha scritto: "Joga muito meu mano".