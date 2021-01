Dulcis in fundo. La ciliegina sulla torta. Scegliete voi quale modo di dire preferite associare al gol segnato ieri sera da Paulo Dybala contro l'Udinese, che ha fissato il tabellino sul 4-1 e soprattutto ha permesso alla Joya di gonfiare nuovamente la rete dell'Allianz Stadium dopo ben sei mesi! Era addirittura il 4 luglio 2020 l'ultima volta che Dybala, in apertura del derby col Torino durante la gestione Sarri, aveva segnato in casa con la maglia della Juventus. Dopodiché, qualche gol fuori casa, problemi fisici e tante perplessità...