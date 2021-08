Almeno un altro incontro. Questo servirà per proseguire le trattative traed entourage di Paulo. L'intenzione, da ambo le parti, è quella di arrivare alla fumata bianca ma restano ancora delle distanze da colmare. La società bianconera offre il rinnovo fino al 2025, Antun vorrebbe un'opzione fino al 2026. Per quel che riguarda le cifre: 10 milioni bonus compresi è l'offerta della Juve, 12 milioni la domanda del procuratore. Distanze non incolmabili, sabato ci sarà un nuovo incontro.