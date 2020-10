Come racconta il Corriere dello Sport, il ritorno di Dybala è vissuto come un "lusso necessario". "Prima del suo inserimento - si legge sul quotidiano -, Pirlo aveva schierato la Juve con due mediani, Rabiot e Bentancur, due esterni molto offensivi, Kulusevski a destra e Chiesa a sinistra, e un trequartista, Ramsey, alle spalle di Morata: 4-4-1-1. Ai quattro giocatori d’attacco aveva poi aggiunto un terzino/ala, Cuadrado. Quando attaccava, la Juve avanzava i due esterni e Kulusevski si accentrava per dare spazio a Cuadrado sulla destra, così Pirlo poteva contare su cinque attaccanti realizzando, col possesso della palla, un modulo a lui molto caro, come si legge nella sua tesi di laurea, il 3-2-5. Dybala è entrato al 10’ del secondo tempo al posto di Kulusevski, si è sistemato alle spalle di Morata con Ramsey che, in fase di difesa, andava ad occupare il posto di esterno destro. Il modulo era lo stesso, ma con una differenza: Kulusevski è un giocatore che lavora molto anche nel recupero palla, Ramsey abbastanza, Dybala quasi per niente".