Siamo alle chiamate formali, prima di passare alle cose formali. La Juve e Paulo Dybala sono davanti a un bivio determinante: presto ci sarà il contatto tra le parti - e quindi soprattutto con l'agente del dieci, Jorge Antun, che dovrà raccogliere la decisione e la proposta bianconera ed eventualmente accettarla. Ecco, ma quanto è vicino, Paulo, a firmare il prolungamento con la Juventus? Più di quanto s'immagini. Sebbene non sia stato chiuso proprio nulla.



GLI AGGIORNAMENTI - Come racconta il Corriere della Sera, la Juve ha deciso di non privarsi di Dybala e proporrà quanto prima il rinnovo al calciatore e all'agente. L'argentino ha ancora un anno di contratto e i bianconeri ora puntano sulla reciproca volontà di proseguire assieme. Il vero aggiornamento è questo: non si aspetterà più di capire il destino di Cristiano Ronaldo, che esercita la sua influenza sul mercato juventino, ma che non "toccherà" il rinnovo di Dybala. Dopo tanto penare, Paulo è tornato una priorità della Juventus.