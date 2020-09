5









Ed eccolo lì, Paulo Dybala. Col sorriso larghissimo e le ambizioni al massimo: l'argentino è tornato in gruppo ed è sembrato subito divertirsi, combattere, far sentire la propria voce e il suo mancino. Anche in partitella: ha vinto l'altro team, quello di Bonucci, e allora Dybala l'ha buttata subito in caciara tra sfottò e recriminazioni light. Pure questo fa gruppo, e aumenta il desiderio.



CON LA ROMA - La domanda se la pongono tutti, soprattutto dopo l'attacco d'emergenza contro la Sampdoria: ci sarà contro la Roma? In queste settimane, Paulo ha lavorato duramente. Ma nessuno alla Continassa vuole rischiare di perderlo ancora, specialmente prima di una gara delicata come quella contro il Napoli e dello stress fisico che avrà con l'Argentina a metà del prossimo mese. Il dieci ne avrebbe voglia: l'ultima partita risale allo sciagurato 7 agosto, l'ultima contro il Lione. Pirlo decisamente meno: sarà fondamentale, e in questi giorni valuta se lasciarlo ancora a Torino.



CAPITOLO MORATA - Intanto, alla Continassa oggi si è rivisto Alvaro Morata. Lo spagnolo attende il risultato del tampone e per questo motivo è ancora lontano dal gruppo. Se tutto dovesse andare come ci si aspetta, allora verso l'Olimpico si spalencherebbero le porte della prima presenza stagionale. Previa panchina, ovviamente: Kulusevski-Ronaldo hanno più che convinto. E con la Roma si riparte da loro.