E' tornato,. Pronto finalmente ad allenarsi con il gruppo, dopo appena un paio di sedute in cui parzialmente aveva lavorato con i compagni. L'argentino, come raccontato dal sito ufficiale della, ha svolto interamente la seduta di allenamento con la squadra."Dopo il giorno di riposo che ha fatto seguito alla trasferta di Barcellona, Juve di nuovo in campo allo Juventus Training Center per proseguire la preparazione. Nel mirino, ovviamente, le prossime sfide: sabato, 14 agosto, amichevole contro l’Atalanta all’Allianz Stadium, la settimana successiva (il 22 agosto) Udinese-Juve, prima gara ufficiale della stagione.Domani il lavoro continua con una doppia seduta".