Il mondo bianconero è stato nuovamente scosso da avvenimenti che difficilmente verranno rimossi dalla mente di ogni tifoso e questa volta, al centro di tutto non c'è finita la Juventus ma Paulo Dybala. A partire da giugno 2023 l'attaccante argeninto non sarà più un giocatore della Vecchia Signora. Questo è quanto ne è emerso dal lungo faccia a faccia svoltosi nella mattinata di oggi all'interno del quartier generale della Continassa, dove sullo stesso tavolo sedevano Federico Cherubini, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene da una parte, con il solo Jorge Antun dall'altra. Il motivo? Trattare il rinnovo di contratto del numero 10 della Juve. I DETTAGLI - E' stata una telenovela infinita, iniziata dai primi mesi di ottobre e trascinata per tutto questo periodo senza mai arrivare ad un accordo di massima. In un primo momento, il club piemontese aveva offerto una cifra vicina ai 9,2 milioni con annessi 2,5 di bonus a scadenza giugno 2026. Ma i tanti infortuni subiti da Dybala hanno fatto vacillare le idee di Madama che ha poi giocato al ribasso, stabilendo una seconda offerta da 6 milioni netti con bonus, ma con un taglio netto sulle commissioni da recapitare ad Antun. La replica è stata immediata, con l'entourage del giocatore che ha fatto marcia indietro facendo sapere di non voler proseguire i rapporti, non solo per una scelta economica, ma anche e soprattutto perchè ancora una volta, Paulo Dybala veniva tagliato fuori dal progetto centrale dei bianconeri.