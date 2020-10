Paulo Dybala ha storto il naso dopo la panchina contro il Crotone. L'attaccante vorrebbe rimanere in bianconero ma la fumata bianca per il rinnovo non è ancora arrivata. Così, secondo la stampa inglese, i malumori dell'argentino hanno spinto alcuni club a muoversi per capire se ci sono margini per una cessione. In particolare dalla Premier League, dove Manchester United e Tottenham sono pronti a partita all'assalto già nel mercato di gennaio in caso di rottura tra la Juve e Dybala.