La Juve è tornata oggi ad allenarsi in vista della sfida di venerdì sera contro il Lecce. Gonzalo Higuain ha svolto l'intera seduta in gruppo, mentre Chiellini ha rispettato il proprio programma personalizzato di recupero. Alcuni giocatori, invece, non si sono allenati: Bentancur, Bonucci, de Ligt, Dybala e Ronaldo hanno infatti usufruito di una giornata di riposo.