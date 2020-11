Nell'intervista a Vanity Fair riportata ieri Paulo Dybala ha raccontato un aneddoto particolare su una maglia di Del Piero (di cui lui nella Juventus è erede, vestendo il numero 10): ​"Una maglia di Del Piero, all’asta, mi è sfuggita per un soffio. E una di Maradona indossata in una partita contro il Brasile, che qualcuno ha accettato di pagare più di me. Se comprerei la statua del suo piede sinistro che stava facendo costruire Maradona prima del ricovero? Dipende da quanto c’è da spendere. 20mila euro? Per quella cifra, subito. Stavo pagando di più per la sua maglietta numero 10".