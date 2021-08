La Juventus si trova alla Continassa dove sta per affrontare la formazione Under 23 di mister Zauli nella tradizionale partita in famiglia che prelude all'inizio del campionato. Un clima di festa, come sempre, anche se stavolta non si gioca nella cornice storica di Villar Perosa. Un clima nel quale i due elementi dell'organico bianconero che vengono maggiormente acclamati dal pubblico sono