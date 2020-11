Paulo Dybala nel mirino del Barcellona. E, come scrivono in Spagna, la Juventus e i blaugrana possono mettere in piedi un maxi scambio: la Joya in Catalogna, Antoine Griezmann in bianconero. Operazione complicata, ma non impossibile. Anche perché, gol di ieri a parte, il francese sta dimostrando di avere ancora difficoltà di inserimento in blaugrana: il presunto cattivo rapporto con Messi e la collocazione tattica che non soddisfano Le Petit Diable possono essere armi a favore della Juve. Che di certo, prima di sostenere un arrivo del genere, dovrà cedere qualche big. Uno su tutti, Paulo Dybala...