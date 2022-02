Serata da ricordare, quella di ieri, anche per Paulo Dybala e Alvaro Morata. Entrambi gli attaccanti della Juve si sono resi protagonisti di una prestazione più che buona contro il Verona, fornendo anche gli assist per i gol, rispettivamente, di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Come riporta il sito ufficiale bianconero, è la terza volta che i due giocatori riescono a servire un passaggio decisivo nel corso della stessa partita di Serie A: era già successo nel novembre 2015 contro il Palermo e, a seguire, nel maggio 2016 contro la Sampdoria.