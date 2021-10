Pauloe Alvarohanno lavorato ancora a parte. I due attaccanti hanno ancora svolto il programma personalizzato che li sta avvicinando alle prossime sfide al top della forma. Se per Morata sembra confermata la convocazione per lo Zenit, per Dybala il rientro con la Roma si complica leggermente.Dunque, tutto da vedere per la sfida di domenica sera contro i giallorossi. Ma nessun allarme: per entrambi si tratta semplicemente del programma di lavoro concordato con lo staff bianconero. Un passo alla volta, i recuperi sono più vicini.