Abdoulaye Dabo, in arrivo oggi alla Juventus Under 23 dal Nantes B, avrà modo di conoscere subito due giocatori della prima squadra bianconera: Weston McKennie e Paulo Dybala, che si trovano in questo momento entrambi al J Medical per effettuare visite mediche. Dabo quelle preliminari per poter ultimare il trasferimento, McKennie e Dybala per capire l'entità degli infortuni rimediati ieri in Juve-Sassuolo: per il centrocampista americano si tratta di noia muscolare, per l'attaccante argentino c'è un interessamento del legamento collaterale del ginocchio sinistro.

9.40 - McKennie è arrivato alla Continassa ed è entrato nella clinica bianconera. Dybala deve ancora arrivare.

10.05 - McKennie intanto è uscito dal J Medical