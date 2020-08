Senza Messi, il Barcellona potrebbe tornare improvvisamente su Paulo Dybala. Infatti, come riporta Tuttosport, in caso di addio della Pulce dalla Catalogna (Inter, Manchester City e Paris Saint-Germain su di lui), si potrebbe riaprire la pista che collega il dieci della Juventus ai colori blaugrana. Attualmente la Joya non ha alcuna intenzione di lasciare il club, lo ha ripetuto più volte rifiutando ogni destinazione in Premier League, ma una chiamata da Barcellona potrebbe cambiare le carte in gioco.