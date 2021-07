Da una parte Paulo, campione ormai affermato nel panorama mondiale. Dall'altro quello che da molti viene indicato come un suo possibile erede, un "crack", come si dice in spagnolo: il trequartista della Juventus Primavera Matias. Una foto con una grande suggestione, quella postata proprio da Soulé sui suoi profili social, che lo vede intento a stoppare un pallone mentre a pochi metri Dybala lo osserva sorridente: presente e futuro della Juventus.