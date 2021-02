Nella testa di Paulo Dybala c’è solo la voglia di tornare in campo e riconquistare la Juventus a suon di colpi di classe. Ma la situazione contrattuale impone riflessioni, per un giocatore che negli scorsi hanno è stato anche sul punto di lasciare Torino. Infatti, il portalo francese Le10Sport racconta un retroscena di mercato del 2019, quando la Joya era vicino al Paris Saint-Germain, ma fu lo stesso giocatore a puntare i piedi per continuare a vestire la maglia della Juventus.