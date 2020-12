90 e più minuti in panchina. Paulo Dybala ha osservato da bordo campo la debacle della Juventus contro la Fiorentina, che ieri sera ha espugnato lo Stadium 3-0. La Joya è rimasta ad assistere, senza che Pirlo lo chiamasse in caso dopo il problema muscolare che lo aveva escluso dalla trasferta di Parma. Nonostante questo, il diez bianconero si è resto protagonista di un episodio gradito ai tifosi. Come riporta Il Giornale, Dybala è stato l’unico a rimanere a supportare la squadra fino al fischio finale, mentre molti altri sono rientrati negli spogliatoi dopo il terzo gol. Gesto apprezzato dalla tifoseria, da parte dell’uomo più discusso in casa Juve.