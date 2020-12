Nonostante la presenza di Morata ne minacci la titolarità, Paulo Dybala vuole giocarsi le sue carte a Marassi, nella sfida di domani contro il Genoa. E forse, non c’è tappa migliore da cui ricominciare, come riporta il Corriere dello Sport: “Il Diez ha un feeling speciale con i rossoblù. A Marassi ha segnato cinque delle sei reti realizzate al Grifone e il Genoa è la squadra contro cui ha la più alta media gol: 0,67 a gara, 6 in 9 gare. Che sia arrivato il momento giusto per sbloccarsi?”.