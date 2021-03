Marzo è un mese delicato per la Juventus, con 6 partite in 3 settimane (di cui due già giocate, e vinte, contro Spezia e Lazio). Poi c'è il Porto in Champions, infine il trittico Cagliari-Napoli-Benevento. Dopodiché il campionato tornerà ad aprile perché alla fine di questo mese c'è la sosta per le nazionali. Ma sarà un periodo di riposo per i giocatori bianconeri? Per alcuni sì: sono state infatti rinviate le gare di qualificazioni ai Mondiali previste nei giorni finali di marzo per quanto riguarda il Sud America. Quindi tutti gli argentini, brasiliani, colombiani, uruguayani etc etc. resteranno in Italia. Nella Juve potrannao quindi recuperare energie preziose Dybala, Danilo, Alex Sandro, Arthur, Bentancur e Cuadrado.