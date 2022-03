Intervenuto in conferenza stampa nel post Juve-Spezia, Massimiliano Allegri ha fatto anche il punto della situazione infortuni, provando a ipotizzare i tempi di recupero dei giocatori attualmente indisponibili. Ecco le sue parole: "Dybala difficilmente ci sarà con la Samp, spero di averlo con il Villarreal. Alex Sandro procede bene, vediamo se sarà a disposizione. De Sciglio dovrebbe rientrare, mentre Chiellini ha iniziato a correre stamani, vediamo". Sicuramente out per il prossimo match di campionato, invece, Bernardeschi, che dovrà scontare un turno di squalifica dopo il cartellino giallo rimediato questa sera, da diffidato.