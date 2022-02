Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Juve, Massimiliano Allegri ha fatto anche il punto della situazione infortuni. Ecco le sue parole: "Bonucci ha giocato un tempo e non era previsto. Per quanto riguarda gli altri, quelli che ho stanno tutti bene. Dispiace per McKennie, era in un buon momento, poi ha caratteristiche diverse rispetto agli altri. Sono molto dispiaciuto per Kaio Jorge, che è giovane, un bruttissimo infortunio. Lo aspettiamo come Chiesa. Ci sarà il rientro degli altri. Bernardeschi vediamo settimana prossima, ma sta procedendo bene. Dybala potrebbe essere a disposizione con la Fiorentina, Rugani vediamo, Chiellini non ci sarà per tutta la prossima settimana. Alex Sandro ha preso un colpo, domani sicuramente non ci sarà".