La vittoria di Salerno, oltre che a dare un po' di serenità e tenere ancora a galla la Juventus in campionato, ha fatto emergere una certezza sempre più consolidata: sonoi trascinatori di questa squadra. Lo dimostra un dato: dietro quasi ogni punto fin qui raccolto dai bianconeri, c'è infatti il segno dell'argentino o del figlio di Enrico. Solo in tre occasioni la squadra di Allegri è riuscita a vincere senza che nessuno dei due fornisse il proprio apporto in termini di gol o assist. E ora che Chiesa mancherà almeno per tutto il 2021, toccherà alla Joya prendersi la Juve sulle spalle.Ecco, invece, tutte le partite in cui un gol o un assist di uno dei due ha portato punti: Udinese-Juventus 2-2, un gol e un assist per Dybala; Malmoe-Juventus 0-3, un gol di Dybala; Juventus-Milan 1-1, assist di Dybala; Spezia-Juventus 2-3, gol di Chiesa; Juventus-Sampdoria 3-2, gol di Dybala; Juventus-Chelsea 1-0, gol di Chiesa; Torino-Juventus 0-1, assist di Chiesa; Inter-Juventus 1-1, gol di Dybala; Juventus-Zenit 4-2, due gol e un assist per Dybala, un gol e un assist per Chiesa; Lazio-Juventus 0-2, un rigore procurato da Chiesa, Salernitana-Juventus 0-2, gol di Dybala. Solo in tre occasioni la Juventus ha vinto anche senza l'apporto di Chiesa o Dybala, contro lo Zenit in Russia, contro la Roma e la Fiorentina. Mentre, soltanto una volta ha perso nonostante Chiesa o Dybala: contro il Sassuolo, quando Dybala ha fornito l'assist a McKennie.