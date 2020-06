1









Federico Bernardeschi e Paulo Dybala prendono posizione. I due giocatori della Juve sono scesi in campo, in prima persona, pubblicando una foto nera sui propri profili social, simbolo della voglia di riflettere per quanto accaduto otto giorni fa a Minneapolis a George Floyd, l’afroamericano ucciso da un poliziotto.



Dybala su Instagram ha pubblicato il riquadro nero con l’hashtag #BlackOutTuesday, un’idea nata da alcune stelle dello sport americano, come LeBron James e Steph Curry, venerdì per fermarsi a riflettere e dire no al razzismo. Dybala ha reso nera anche la propria foto profilo, così come ha fatto anche Blaise Matuidi, mentre due giorni fa, sempre su Instagram, Douglas Costa aveva pubblicato una foto di Floyd con la didascalia: ‘Pray for George’. Danilo ha pubblicato un lungo messaggio di fratellanza, Ieri anche Giorgio Chiellini ha raccontato della sua incredulità nella violenza della morte dell’afroamericano.