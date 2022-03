L'attesa, in campo e fuori. L'attesa prima delle mosse, che possono arrivare da metà settimana. Paulo Dybala, infatti, si gioca in pochi giorni una doppia importante partita: quella sul rinnovo con la Juventus e quella sul campo di allenamento, che potrebbe portarlo a disputare il ritorno degli ottavi di Champions contro il Villarreal. L'obiettivo è recuperare per il 16 marzo per non rischiare di fare come ieri sera, quando è stato costretto a guardare i compagni dalla tribuna, seduto accanto al procuratore Jorge Antun. Spettatore per la dodicesima volta in questa stagione a causa di un altro problema muscolare. La speranza, sua e di Massimiliano Allegri, è di tornare disponibile a breve, ma non è una certezza. RINNOVO - Intanto, l'altra partita appare allo stesso modo rilevante. Giovedì, come riporta la Gazzetta, è in programma l’incontro tra l’agente e la dirigenza bianconera. Le parti si sono lasciate nel 2021 con una stretta di mano dopo aver raggiunto l’intesa su un prolungamento fino al 2026 a 8 milioni di euro all’anno più 2 di bonus, ma qualcosa è cambiato e la Juve non sembra più voler confermare queste cifre. Da lì in poi silenzi, sguardi, un po' di tensione. In mezzo anche l'arrivo di Vlahovic e una condizione fisica del 10 che porta qualche dubbio. E così il rinnovo è tornato in discussione, bisognerà sedersi e parlarne, soprattutto perché la parte fissa rischia di essere abbassata a 7 milioni e l'accordo per tre stagioni invece che quattro. La Juve vuole tenerlo ma alle sue condizioni economiche. Il resto, poi, toccherà a Dybala, dovrà decidere se accettare un ridimensionamento oppure se cominciare a guardarsi intorno sul mercato...