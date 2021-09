Pavel Nedved si è esposto, l'ha sempre fatto anche l'entourage diquando ha potuto e voluto. Nel mezzo? Il giocatore ha fatto capire come non si tratti soltanto di una questione economica, ma anche di un segno di riconoscenza - tramutabile in denaro - nei suoi confronti da parte della Juventus: ecco perché resiste la fase di stallo.Domani ci sarà un nuovo vertice tra le parti. La Juve ha intenzione di ritoccare al rialzo l'offerta per il rinnovo, ma si aspetta anche una mossa da parte del giocatore.E per dare il via alla "Juve di Dybala", così come anticipato da Giorgio Chiellini nei giorni scorsi.