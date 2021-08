Un'altra giornata calda da vivere per i dirigenti bianconeri, che quindi domani vedranno Jorge Antun per la terza volta, portandosi dietro e sensazioni positive che filtrano da entrambe le parti. Ecco perché potrebbe essere una giornata chiave.Come vi raccontavamo nei giorni scorsi ( QUI ), ecco che l'accelerata può arrivare da un momento all'altro per rinnovare quel contratto che va in scadenza a giugno 2022. Le parti hanno la stessa volontà ma ci sono alcuni punti da chiarire: ingaggio e bonus, intorno ai 10 milioni complessivi, oltre alla possibilità di una clausola rescissoria, che la Juventus eviterebbe volentieri.