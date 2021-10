Le lacrime e l'uscita dal campo. La diagnosi: "elongazione del muscolo semitendinoso". La delusione, per l'ennesimo stop che arrivava dopo un gol meraviglioso e un buon periodo di forma. Dopo la paura, adesso l'ottimismo, per Paulo. In questi giorni c'è stato un decisivo passo in avanti, nelle trattative per il rinnovo di contratto con la, che dovrebbe ormai essere ai dettagli. Per quel che riguarda la forma fisica, la Joya, chiaramente, non è ancora al top. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, però, oggi, all'interno delle mura del Training Center della Continassa, Pauloha ricominciato a correre. Nei prossimi giorni, l'obiettivo sarà quello di recuperare la forma fisica, anche per questo le amichevoli di fine settimana organizzate dalla società. Da oggi, il numero 10 della Vecchia Signora e Massimilianoguardano alla sfida contro la Roma, del 17 ottobre, con grande ottimismo.