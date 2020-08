2









C'è chi ha avuto tensioni, screzi e qualche battibecco (Chiellini e Ronaldo su tutti si racconta oggi), chi proprio non si è preso (Emre Can, Mandzukic e Douglas Costa) e nelle ultime ore ha sorriso per l'esonero, e chi invece è almeno in parte grato a Maurizio Sarri per essersi ritrovato. Si tratta di Paulo Dybala, MVP della Serie A 2019/2020, che è tornato al centro del progetto con un rendimento di altissimo livello. La Joya ha messo un like su Twitter a un post pro Sarrismo firmato Massimo Donati: "Negli ultimi anni ci ha fatto vedere un calcio spettacolare e diverso. Un anno (con vittoria dello scudetto) non cancella tutto questo". Dybala ha scelto da che parte stare.