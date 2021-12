Paulo Dybala, come sta dimostrando in quest'ultimo anno e mezzo soprattutto, ha su di sé una spada di damocle di nome infortuni. E a quanto pare anche nei videogiochi, che del resto si propongono di trasporre in maniera sempre più realistica il calcio nel virtuale, l'attaccante della Juventus va incontro a questo problema. Come fa notare la Gazzetta dello Sport, infatti,, ha 87 di generale e una serie di attributi che lo rendono un giocatore fenomenale da usare,E per questo, nonostante sia uno dei giocatori migliori del gioco, su Ultimate Team è piuttosto economico da acquistare.